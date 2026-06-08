Quando o cuidado tem nome

Por Maira Caleffi, chefe do Núcleo Mama e do Núcleo de Prevenção do Hospital Moinhos de Vento

Durante muito tempo, o câncer de mama foi tratado como um episódio isolado na vida da mulher: diagnóstico, tratamento e alta. Mas a realidade mudou e a Medicina também precisa mudar com ela.

Vivemos hoje um cenário de aumento da incidência da doença, mulheres cada vez mais jovens buscando informação e pacientes vivendo mais e melhor após o tratamento. No Rio Grande do Sul, são esperados cerca de 3,8 mil novos casos em 2026, uma das maiores taxas do país. Por trás desses números, existem histórias, famílias, medos, escolhas e projetos de vida que vão muito além do ambiente hospitalar.

Avançamos enormemente no diagnóstico e no tratamento. Mas ainda falamos pouco sobre prevenção de forma ampla, individualizada e contínua. Prevenir não é apenas fazer mamografia. É compreender histórico familiar, identificar fatores de risco, olhar para hábitos de vida, como atividade física, controle do peso, sono e saúde emocional.

Também mudou a maneira como enxergamos a jornada da paciente. O cuidado não pode começar apenas quando a mulher entra no hospital. Ele deve estar presente antes, durante e depois, de forma integrada, acolhedora e contínua. As mulheres com diagnóstico de câncer de mama estão vivendo 29,29,30, 40, 50 anos depois do diagnóstico e precisam de um cuidado com a visão do todo ou de toda mulher!

Nesse contexto, ganha força a navegação de pacientes, modelo assistencial que garante acompanhamento integrado e mais humano ao longo do diagnóstico e do tratamento, fortalecendo redes de apoio e o cuidado contínuo, para que nenhuma mulher percorra esse caminho sozinha.

A medicina do futuro será cada vez mais preventiva, personalizada

Foi justamente essa nova visão que inspirou a reestruturação do Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento e o lançamento do Núcleo Mama Prevenção. Uma proposta inovadora que integra assistência, prevenção, avaliação de risco e acompanhamento multiprofissional para oferecer um cuidado mais completo e personalizado às mulheres em todas as fases da vida. Temos que cuidar do impacto do diagnóstico, mas sobretudo do pós tratamento inicial a longo prazo.

A medicina do futuro será cada vez mais preventiva, personalizada e centrada na pessoa. Precisamos parar de olhar apenas para o tumor e começar a olhar, de forma mais ampla e humana, para a vida das mulheres.