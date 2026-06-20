Quando acolher não basta

Por Henrique Keske, docente do curso de Direito da Estácio

No Dia Mundial do Refugiado, o debate sobre migração forçada costuma ganhar espaço nas discussões públicas. Mais do que uma data simbólica, o momento serve para lembrar que milhares de pessoas seguem deixando seus países por causa de guerras, perseguições, fome e graves violações de direitos humanos. E, diante dessa realidade, além de acolher, é preciso garantir que os direitos previstos em lei realmente cheguem à vida cotidiana dessas pessoas.

O Brasil possui uma legislação reconhecida internacionalmente como referência na proteção de refugiados. A Lei nº 9.474/1997, alinhada à Convenção da ONU de 1951, garante acesso à saúde, educação, trabalho, documentação e assistência social, além de assegurar o princípio da não devolução, que impede o retorno da pessoa ao país onde sua vida esteja em risco. A própria legislação brasileira amplia o conceito de refúgio ao incluir vítimas de graves e generalizadas violações de direitos humanos.

No entanto, entre o que está previsto na lei e a realidade cotidiana ainda existe uma distância significativa. A burocracia documental continua sendo um dos maiores obstáculos para integração social e econômica. Sem documentação definitiva ou com protocolos temporários frequentemente não reconhecidos, muitos refugiados encontram dificuldades para acessar serviços públicos, abrir contas bancárias, alugar moradia ou ingressar no mercado formal de trabalho.

Entre o que está previsto na lei e a realidade cotidiana ainda existe uma distância significativa

As barreiras linguísticas e culturais também impactam diretamente o acesso à saúde e à educação. Há dificuldades no atendimento, carência de suporte psicológico especializado e entraves para revalidação de diplomas, o que impede profissionais qualificados de atuarem em suas áreas de formação. Como consequência, muitos acabam submetidos à informalidade e à precarização.

Além disso, xenofobia e discriminação seguem presentes no cotidiano. Frequentemente eles enfrentam desconfiança, exclusão social e marginalização, especialmente aqueles vindos de países do Sul Global.