Prevenção ao bullying na era da NR-1

Por Karen Karam, advogada trabalhista especialista em NR1

Durante muito tempo, o bullying foi tratado nas escolas como algo menor. "Coisa de criança", "brincadeira entre colegas" ou "fase da idade" foram frases repetidas por anos diante de situações que, na prática, escondiam sofrimento emocional. Hoje, os números mostram que o bullying é um problema social grave.

De acordo com dados levantados pelo IBGE, 39,8% dos estudantes entre 13 e 17 anos já sofreram algum tipo de intimidação. Entre as vítimas, a maioria é formada por meninas. O mais preocupante desses dados, é perceber que muitos desses episódios acontecem na escola e continuam sendo minimizados justamente no ambiente que deveria proteger crianças e adolescentes.

Falo sobre isso não apenas como advogada trabalhista que atua na gestão de riscos psicossociais, mas também como mãe. Vivi de perto os efeitos do bullying ao passar por uma situação com um dos meus filhos. Como mãe, busquei ajuda justamente onde deveria encontrar acolhimento: na escola. O que ouvi na época foi: "isso é coisa de criança".

Quem vive de perto essas situações entende que elas não terminam quando acaba o recreio ou quando se deixa o ambiente escolar. A partir dessa experiência, meu olhar para o tema também mudou. Passei a observar com ainda mais atenção como instituições muitas vezes não estão preparadas para lidar com riscos psicossociais e situações de violência emocional.

A mudança mais importante talvez seja cultural

É justamente nesse contexto que a entrada em vigor da NR-1 ganha relevância também para as instituições de ensino. Embora a norma seja voltada ao gerenciamento de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, ela fortalece uma cultura de prevenção dentro das escolas. Quando uma instituição aprende a identificar riscos emocionais, estruturar canais de denúncia e criar protocolos claros para situações de violência, ela protege funcionários, alunos e famílias.