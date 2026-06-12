Presidente da Fifa evita opinar sobre a política imigratória dos EUA; Alisson fala da postura defensiva da Seleção; Eduardo Leite defende as concessões de rodovias 

Não somos reis do mundo, não temos controle sobre governos e forças policiais.
GIANNI INFANTINO
Presidente da Fifa, questionado sobre a política imigratória restritiva dos EUA na Copa do Mundo, que barrou um árbitro, torcedores e constrangeu atletas e profissionais.
Uma equipe vencedora tem que odiar tomar gol.
ALISSON
Goleiro da Seleção, sobre a necessidade de corrigir a postura defensiva da equipe na Copa.
O estado do clima do planeta Terra, leia-se mudança do clima e El Niño, eleva a chance de desastres climáticos.
FRANCISCO AQUINO
Climatologista e professor da UFRGS, sobre a confirmação do início do fenômeno climático.
Temos todos os elementos que permitem classificar essa como a maior operação, a maior investigação da nossa corporação.
ANDREI RODRIGUES
Ao Gaúcha Atualidade, diretor-geral da Polícia Federal fala da complexidade do caso do Banco Master.
Concessões são o único caminho capaz de viabilizar esse volume de obras no prazo que a população necessita.
EDUARDO LEITE
Governador do RS, após fracasso do leilão de bloco de rodovias estaduais por falta de interessados.
Tudo aquilo que você aprende, lhe pertence e ninguém tira.
ARY FONTOURA
Ator de 93 anos e fenômeno nas redes sociais no 1º Encontro Estadual de Pessoas Idosas, em Bento Gonçalves.
A gente não pode perder de vista a responsabilidade fiscal com o país, com a economia como um todo.
DARIO DURIGAN
Ministro da Fazenda, após reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para pedir que as “pautas-bomba” não fossem a votação.