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Presidente da Fifa evita opinar sobre a política imigratória dos EUA; Alisson fala da postura defensiva da Seleção; Eduardo Leite defende as concessões de rodovias 

Confira algumas declarações que chamaram atenção nos últimos dias

Zero Hora

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