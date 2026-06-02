Porto Alegre descobriu sua vocação para os grandes eventos

Por Susana Kakuta, secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos de Porto Alegre

A 41ª Maratona Internacional de Porto Alegre deixou uma mensagem que vai muito além do esporte. Ao reunir 30 mil atletas de 26 países e alcançar a maior edição de sua história, a prova consolidou algo que já vem sendo percebido por quem acompanha a transformação da Capital: Porto Alegre está se tornando um dos principais destinos de grandes eventos do Brasil.

Esse resultado faz parte de uma estratégia de desenvolvimento que posiciona a cidade como um polo de turismo, serviços, inovação e experiências. Os números ajudam a explicar esse movimento. Em 2025, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos licenciou cerca de 1,4 mil eventos entre janeiro e julho, o maior volume para o período em seis anos. Até setembro, já eram 1.715 licenças, quase o total de todo o ano anterior, quando foram registradas 1.949. Em 2026, o ritmo seguiu em alta: somente em março, foram 271 licenciamentos, crescimento de 17,8% em relação ao mesmo mês de 2025.

Durante a Maratona Internacional, a ocupação da rede hoteleira alcançou cerca de 90%

A cidade recebeu eventos esportivos, culturais, gastronômicos, corporativos e de inovação com públicos cada vez maiores. A Semana S reuniu mais de 100 mil pessoas na Redenção. A Expochurrasco colocou Porto Alegre no Guinness World Records. O Paleta Atlântida movimentou o Cais Mauá. O South Summit Brazil consolidou a Capital no mapa global da inovação. E a cidade já se prepara para receber a Copa do Mundo Feminina Fifa 2027.

Os reflexos são visíveis. Durante a Maratona Internacional, a ocupação da rede hoteleira alcançou cerca de 90%, um dos melhores índices dos últimos anos. Restaurantes, cafeterias, serviços de transporte, comércio e atrações turísticas registraram aumento significativo no fluxo de visitantes, evidenciando o impacto direto desses encontros na economia local.