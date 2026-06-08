Passivo ambiental: a conta invisível do lixo

Por Leomyr Girondi, diretor-presidente da CRVR

No mês em que o mundo volta os olhos para o meio ambiente, é fundamental refletir sobre um dos maiores desafios urbanos e ambientais do planeta: a destinação correta dos resíduos sólidos. Cada brasileiro produz, em média, 1,05 quilo de lixo por dia, totalizando 81 milhões de toneladas/ano. Desse volume, 40% é descartado de forma inadequada.

No Rio Grande do Sul, o cenário é outro. O Estado é referência nacional na erradicação dos lixões. Ainda assim, cerca de 16% dos resíduos sólidos urbanos gerados aqui – 700 mil t/ano – vão para depósitos a céu aberto ou aterros sem condições mínimas de mitigação de impactos ambientais. A verdadeira responsabilidade ambiental exige que olhemos com coragem para o que falta. A batalha não está ganha e temos a oportunidade de ser o primeiro Estado do Brasil livre de lixões.

A erradicação dessas áreas não é apenas uma obrigação legal. É um compromisso civilizatório, e a solução exige responsabilidade compartilhada. Cabe ao poder público e aos agentes fiscalizadores exercer controle rigoroso, cobrar a recuperação de áreas degradadas e garantir segurança jurídica para investimentos em infraestrutura ambiental.

A erradicação dessas áreas não é apenas uma obrigação legal

Ao setor privado, cabe investir em inovação e tecnologia, olhando para o resíduo como oportunidade de reinserção produtiva e bioenergia. E à sociedade, cabe compreender que a gestão do lixo começa em casa, da separação correta ao consumo consciente. Estimulamos sistematicamente que escolas, universidades e gestores públicos visitem aterros sanitários e vejam como resíduos geram valor na produção de energia elétrica, gás, materiais recicláveis e geração de água de reuso, entre outros.