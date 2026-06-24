O silêncio dos bons

Por Gabriela Ferreira, consultora em inovação e professora da PUCRS

Vivemos tempos em que o parecer é mais importante do que o ser. Ou, pelo menos, mais bem recompensado. Em um contexto em que curtidas e compartilhamentos ditam o tom e o fluxo das ideias – que, sabemos, se espalham mais rápido quanto mais impactantes, e não necessariamente mais verdadeiras –, a dramaticidade ganha palco.

A assertividade, a eloquência e a convicção são as competências relevantes. E estaria tudo certo se fossem proporcionais ao quanto de conhecimento existe por trás delas. Mas você já ouviu falar no efeito Dunning-Kruger? Ele é resultado de estudo de dois psicólogos americanos que descreveram, em 1999, algo com o que estamos acostumados, mesmo sem saber nomear. Eles descreveram dois efeitos de um mesmo fenômeno: um fala dos indivíduos que sabem pouco sobre um assunto, mas tendem a superestimar os seus conhecimentos; enquanto o outro apresenta o efeito oposto, das pessoas que têm grande conhecimento sobre algumas áreas, mas tendem a acreditar que não conhecem tanto do assunto.

Enquanto o conhecimento gera perguntas, sua falta costuma produzir certezas

Embora intensificada hoje pela disseminação do uso da inteligência artificial, a causa é mais simples e antiga: pessoas com menor competência superestimam sua capacidade exatamente pelo fato de que não têm recursos internos para avaliar a própria limitação. Por outro lado, quem se dedica a buscar conhecimento, facilmente identifica a complexidade que todo assunto tem. Como resultado, as dúvidas geradas pelo conhecimento ficam soterradas pelo barulho das palavras vazias que, jogadas ao vento das redes sociais e repetidas inúmeras vezes, se consolidam como verdades.