O shopping pelas telas da geração Z

Por Stelamaris Parenza, superintendente do BarraShoppingSul

O varejo passa por uma das maiores transformações de sua história. Possibilidades de compra em um clique, mas ainda assim uma crescente busca por conexão. O mercado está atento e em constante mudança. Se antes a ida ao shopping era motivada principalmente pela compra, hoje ela está mais relacionada à experiência. Esse fator é impulsionado, sobretudo, pelas novas gerações, que cresceram em um ambiente digital. A geração Z descobre tendências no TikTok, salva inspirações no Instagram, pesquisa no celular e compartilha tudo em tempo real. Isso não significa que os espaços físicos perderam relevância. Afinal, o desafio dos shoppings não é competir com o ambiente digital, é fazer parte dele.

A jornada do consumidor não é linear. Ela acontece em um movimento circular. Uma tendência é descoberta nas redes sociais, desperta interesse, leva o consumidor ao espaço físico e retorna ao digital com fotos, vídeos, recomendações e histórias, e inspira novas visitas.

Essa dinâmica exige uma nova forma de pensar os empreendimentos. O shopping passa a ser uma plataforma de experiências, conectando marcas, entretenimento, gastronomia, serviços e conteúdo. Ambientes mais participativos, imersivos e conectados aos hábitos de uma geração no mesmo ecossistema.

Essa dinâmica exige uma nova forma de pensar os empreendimentos

O consumidor deixa de ser espectador para se tornar participante de uma jornada que acontece simultaneamente no físico e no digital. Essa visão inspira a nova fase do BarraShoppingSul, que reconhece o shopping como um espaço vivo, em movimento, onde tendências, conteúdo, cultura, gastronomia e entretenimento se encontram.

A criação da nova campanha contou com um estúdio vivo na área central do shopping, onde o público pôde acompanhar de perto os bastidores da produção de fotos e vídeos.