O RS e a oportunidade de liderar a nova economia digital

Por Luciano Fialho, vice-presidente sênior da Scala Data Centers

No último dia 9 de junho, participei da Ouvidoria promovida pelo Grupo RBS, que reuniu lideranças para discutir caminhos para acelerar o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. Saí do encontro com uma convicção reforçada: o Estado reúne condições para se tornar um dos principais polos de infraestrutura digital da América Latina.

A inteligência artificial está impulsionando uma nova corrida global por capacidade computacional. Por trás dos algoritmos existe uma infraestrutura essencial formada por energia, conectividade, território e data centers. E é justamente nesses fatores que o Rio Grande do Sul se destaca.

O Estado combina disponibilidade de energia, áreas aptas para projetos de grande escala, clima favorável à eficiência operacional dos data centers e localização estratégica no Cone Sul. Soma-se a isso a crescente conectividade internacional, apoiada por rotas de cabos submarinos que ligam a América do Sul aos principais centros globais de dados. O cabo Malbec é um exemplo dessa integração digital.

Além dos atributos físicos, o Rio Grande do Sul conta com tradição industrial, ambiente de negócios consolidado e instituições de ensino capazes de formar os profissionais da nova economia.

Essa vocação já começa a se materializar. Em Eldorado do Sul, a Scala Data Centers desenvolve um campus de 5 GW para processamento de IA, um dos maiores empreendimentos de infraestrutura digital da América Latina.



O Estado tem os atributos necessários para ocupar esse espaço

Mas potencial não se converte em desenvolvimento sozinho. É preciso que governo, setor produtivo, academia, associações de classe e sociedade atuem de forma coordenada para atrair investimentos, fortalecer a segurança jurídica, desenvolver fornecedores locais e formar talentos em escala.

A economia digital não espera. Os territórios que compreenderem essa transformação liderarão o crescimento das próximas décadas. O Rio Grande do Sul tem os atributos necessários para ocupar esse espaço. O momento de agir é agora.