O RS começa a reduzir sua população

Por Martin Henkel, fundador da SeniorLab e palestrante

Alcançamos um marco para o Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, 1º/7/2026, segundo acompanhamento da SeniorLab Consumo 60+ com projeções do IBGE, nosso Estado interrompe seu crescimento populacional e inicia um processo contínuo de redução do número de habitantes.

Encolhendo em 8,5 pessoas por dia, no ano que vem teremos 3.066 habitantes a menos. O número por si só não impressiona. O que realmente importa é que a direção da curva mudou. Pela primeira vez, o Rio Grande do Sul deixa de crescer.

As razões são conhecidas. As mulheres têm menos filhos e a taxa de fecundidade permanece abaixo do nível de reposição da população. Soma-se a isso a migração para outros Estados, que contribui para acelerar esse processo. O resultado é um Estado que envelhece antes dos demais. E isso pode ser bom. Acredite.

Enquanto o Brasil deverá interromper seu crescimento populacional apenas em 2041, o Estado antecipa esse cenário em cerca de 15 anos. Hoje, 22% dos gaúchos têm 60 anos ou mais. São 2,4 milhões de pessoas que movimentaram aproximadamente R$ 73 bilhões em renda no último ano. O envelhecimento deixou de ser apenas uma questão demográfica para se tornar uma questão econômica. Tenha em mente que em terra de IA, quem tem repertório é rei. Os melhores prompts são gerados por quem tem base, vocabulário e vivência, como os profissionais maduros.

Poderemos transformar uma aparente fragilidade em vantagem competitiva

Atuo no segmento há 12 anos e já sabia que nosso RS seria o primeiro Estado brasileiro a viver essa realidade. Conhecer o futuro antes nos permite inovar, desenvolver produtos, adaptar serviços e preparar empresas para um mercado cada vez mais maduro e multigeracional. Essa é uma vantagem estratégica para a nossa indústria e para o setor de serviços.

Usando a demografia com estratégia poderemos transformar uma aparente fragilidade em vantagem competitiva. Temos a oportunidade de liderar o desenvolvimento de soluções, produtos e serviços para o consumidor 60+.