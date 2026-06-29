O que faz o futebol ser futebol?

Por Fabio Bernardi, sócio-diretor da HOC

Escrevo este texto antes de Brasil x Japão, mas neste momento sinto o que todo torcedor brasileiro sentiu antes do jogo: confiança e medo do imponderável. Fosse basquete, vôlei, beisebol ou qualquer outro esporte coletivo (veja bem: qualquer outro), o melhor venceria. Só no futebol nem sempre é assim. Só no futebol um Japão, um Cabo Verde ou um Canadá podem sonhar. E podem, mesmo, vencer.

O imponderável entra em campo em 100% dos jogos, e aí é que está a graça desse esporte, exatamente porque essa é a graça da vida. A vida também nos oferece oportunidades escondidas, chances de recomeços, goleadas de emoções e viradas pessoais quando o resultado já parecia decidido. Na vida, como no futebol, o jogo só acaba quando termina, a raça muda uma partida, a cooperação faz mais diferença do que o egoísmo – ninguém gosta de gente fominha. O futebol e a vida são feitos de histórias pessoais, de Vozinhas e Musleras. Elas nos emocionam e nos espelham, em campo e fora dele.

O imponderável entra em campo em 100% dos jogos

Mas o futebol também é o que é porque existe o erro. Ele nunca foi um esporte asséptico, onde se exige e se entrega uma perfeição irreal. Mesmo com toda a tecnologia, ainda há um humano decidindo e garantindo que a lei máxima da vida se estabeleça: humanos erram. E esse erro invade o campo, as festas de aniversário, o cafezinho da firma, os churrascos, gerando debates intermináveis tão ou mais importantes do que a partida. O VAR também significa Vou Assuntar o Resultado. Queremos sempre vencer na bola ou no papo, no gol ou no gogó. Futebol é a vida disfarçada em 90 minutos.