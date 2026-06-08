O que a FBV antecipou sobre o futuro do varejo

Por Arcione Piva, presidente do Sindilojas Porto Alegre

A recente edição da Feira Brasileira do Varejo mostrou que o futuro do varejo já começou e está sendo construído por empresas capazes de unir tecnologia, experiência, relacionamento e adaptação.

Ao longo de três dias, Porto Alegre voltou a se transformar no principal ponto de encontro das grandes discussões sobre consumo, inovação e negócios do Brasil. A FBV 2026 teve resultados históricos, movimentando R$ 83 milhões em negócios – um crescimento de 56% em relação ao ano anterior – e reuniu aproximadamente 12 mil participantes de todas as regiões do país.

Mais do que números expressivos, a feira consolidou tendências que já estão mudando a forma como empresas e consumidores se relacionam. Inteligência artificial, jornadas autônomas de compra, creator economy, personalização e consumo emocional deixaram de ser conceitos distantes para se tornar parte prática do cotidiano das empresas.

Talvez um dos maiores méritos da FBV deste ano tenha sido mostrar que inovação não é apenas inspiração, mas aplicação real. Foram mais de 80 horas de conteúdo e quatro palcos simultâneos discutindo temas que impactam diretamente negócios de todos os portes. Em um ambiente econômico cada vez mais desafiador, marcado por mudanças rápidas no comportamento do consumidor, a capacitação se tornou diferencial competitivo indispensável.

É tempo de celebrar os novos caminhos que se abrem

A feira também reforçou que tecnologia não substitui relacionamento. Quanto mais digital o mercado se torna, maior passa a ser o valor da experiência, da escuta e da conexão genuína com o consumidor. Hoje, as empresas mais competitivas são aquelas que conseguem usar inteligência e automação sem perder a humanidade.