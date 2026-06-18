O preço da dissidência

Por Alex Pipkin, PhD em Administração e consultor empresarial

Costuma-se dizer que vivemos uma crise de ideias. É uma explicação confortável. O que está em crise, porém, não são as ideias. É a disposição de sustentá-las quando fazê-lo se torna socialmente custoso.

A maioria das pessoas não abandona opiniões porque foi convencida por argumentos melhores. Abandona porque percebe que determinadas opiniões passaram a carregar um preço elevado. O fenômeno central do nosso tempo não é ideológico; é econômico.

Toda sociedade cria mecanismos de recompensa e punição. Durante séculos, o custo da discordância era imposto pela força. Hoje, ele é cobrado de forma muito mais sofisticada pela reputação, pelo status e pelo pertencimento.

Poucas ameaças são mais poderosas do que a possibilidade de exclusão

Discordar da narrativa dominante dificilmente levará alguém à prisão. Mas pode custar amizades, oportunidades profissionais, prestígio e aceitação social. Para uma espécie que sobreviveu durante milênios em grupos, poucas ameaças são mais poderosas do que a possibilidade de exclusão.

É por isso que tantas pessoas já não perguntam a si mesmas o que pensam. Primeiro observam o ambiente, identificam a direção do vento moral e só então ajustam o discurso. A opinião deixa de ser uma conclusão e passa a ser uma estratégia.

As redes sociais apenas aceleraram esse processo. O aplauso público transformou-se em proteção simbólica, a divergência converteu-se em risco e a autenticidade passou a ser frequentemente sacrificada em nome da conveniência.

O aspecto mais impressionante dessa dinâmica é que ela dispensa censores visíveis. Para controlar uma sociedade, não é necessário convencer cada indivíduo de uma narrativa. Basta elevar o custo da discordância até que o próprio medo faça o trabalho restante.

A pergunta mais relevante do nosso tempo não é quem está certo ou errado. É outra: quantas das opiniões que exibimos em público são realmente nossas?

Uma sociedade que teme mais o isolamento do que a mentira não precisa ser censurada.