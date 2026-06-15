Por Paulo Feltrin, diretor industrial da Multinova

Existe uma ideia ainda muito presente na indústria de que crescer é, inevitavelmente, expandir. Mais capacidade, mais presença, mais mercados. Mas, na prática, o que diferencia empresas que apenas aumentam de tamanho daquelas que, de fato, evoluem é a qualidade das escolhas que sustentam esse crescimento.

Crescer deixou de ser uma consequência natural da operação para se tornar uma construção deliberada. E toda construção exige renúncia. Escolher onde atuar implica, necessariamente, decidir onde não estar. Priorizar determinados mercados significa abrir mão de outros, inclusive daqueles que, à primeira vista, parecem oportunidades óbvias.

O problema é que nem sempre essas decisões são tratadas com o peso que deveriam. Muitas empresas ainda expandem a partir da lógica da disponibilidade: onde há demanda, entra-se; onde há espaço, ocupa-se. Mas essa dinâmica, quando não é guiada por estratégia, tende a fragmentar posicionamento, dispersar energia e comprometer consistência no longo prazo.

É nesse ponto que o crescimento passa a exigir mais maturidade do que impulso. Porque crescer não é apenas responder ao mercado, é também saber conduzi-lo. E isso só acontece quando a empresa entende com clareza quais territórios quer ocupar, não fisicamente, mas na mente e na decisão de quem compra.

Esse deslocamento muda tudo. A discussão deixa de ser sobre volume e passa a ser sobre relevância. Não basta estar presente em muitos lugares; é preciso ser significativo nos lugares certos. É isso que sustenta as margens, fortalece a diferenciação e constrói relações mais duradouras com o mercado.

Não são os movimentos que definem uma empresa, mas a lógica por trás deles

Assumir o peso das escolhas no crescimento é, portanto, um movimento de responsabilidade estratégica. Exige visão para identificar o que realmente importa, coragem para dizer não ao que desvia e disciplina para manter consistência ao longo do tempo.