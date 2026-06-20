O papel indispensável da advocacia trabalhista na defesa dos direitos sociais

Por Felipe Oliveira Scherer, advogado especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Unisinos

Todo dia 20 de junho, o Brasil celebra o Dia do Advogado e da Advogada Trabalhista. Uma data que convida à reflexão sobre quem são esses profissionais e qual o papel que exercem na sociedade – muito além dos tribunais.

Em 2023, mais de 2,6 milhões de ações foram ajuizadas na Justiça do Trabalho. A maior parte delas não tratava de pedidos sofisticados ou abusos do sistema: tratava de salários não pagos, de FGTS retido indevidamente, de verbas rescisórias que jamais chegaram às mãos de quem trabalhou para recebê-las. São histórias de pessoas que cumpriram sua parte e não receberam a contrapartida mais básica que o contrato de trabalho assegura. Histórias comuns. Mais comuns do que se imagina.

A Constituição de 1988 é explícita: o advogado é indispensável à administração da Justiça. No campo trabalhista, essa determinação ganha contornos ainda mais concretos. Direitos fundamentais dos trabalhadores estão inscritos na Carta Magna – mas direitos escritos no papel não se realizam sozinhos. O advogado e a advogada trabalhista são quem transforma essa promessa constitucional em realidade, sendo a porta de entrada concreta para a efetividade dos direitos sociais. Sem esse profissional, o trabalhador demitido sem receber sua rescisão, sem ter seu FGTS depositado, permanece sozinho diante de uma relação que já nasce desigual. É uma desigualdade silenciosa, que raramente aparece nas manchetes.

Extinguir esse ramo da justiça não simplificaria o sistema

Há quem defenda o fim da Justiça do Trabalho. O argumento costuma vir embalado em linguagem de eficiência e modernização. Mas os dados revelam o que esse discurso esconde: é justamente onde o Estado brasileiro mais consegue devolver ao trabalhador aquilo que lhe foi tirado. Extinguir esse ramo da justiça não simplificaria o sistema – abandonaria milhões de pessoas à própria sorte.