O motor do desenvolvimento e da reconstrução do RS

Por Rafael Goellner Garcia, presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon)

Presente na habitação, na infraestrutura, na expansão industrial e nas edificações voltadas ao comércio e aos serviços, a construção civil é uma das atividades que mais impulsionam o desenvolvimento econômico e o bem-estar social.

No Rio Grande do Sul, o setor responde por mais de 500 mil empregos diretos e indiretos, além de movimentar mais de 90 segmentos econômicos de sua cadeia produtiva. Poucas atividades exercem impacto tão amplo sobre a economia gaúcha.

Em um momento em que o Estado enfrenta a retomada do crescimento, fortalecer a construção civil deixou de ser apenas uma pauta setorial. Trata-se de uma condição estratégica para ampliar investimentos, acelerar obras, gerar empregos e oportunidades.

Entretanto, alguns desafios ainda limitam a capacidade do setor de cumprir plenamente esse papel. Destaco quatro frentes prioritárias.

O desafio passa por atrair jovens e qualificar novos profissionais

A primeira é a mão de obra. Hoje, 80% das construtoras enfrentam dificuldades para contratar, mesmo sendo a construção civil uma das atividades com maior salário médio de admissão do país. O desafio passa por atrair jovens e qualificar novos profissionais. Para enfrentar essa realidade, o Sinduscon-RS está organizando a campanha Orgulho de Construir, voltada à valorização dos profissionais e ao fortalecimento da imagem do setor junto às novas gerações.

A segunda frente é o aumento dos custos dos insumos da construção. A instabilidade dos mercados internacionais tem pressionado materiais essenciais. Para preservar os empreendimentos e reduzir impactos aos consumidores, as construtoras seguem absorvendo parte desses aumentos.

A terceira é o financiamento da produção habitacional. Embora exista crédito, seu custo elevado limita investimentos, reduz lançamentos e restringe a oferta de imóveis. Instituições como o Banrisul podem ampliar o acesso ao financiamento.