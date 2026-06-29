O Ministério Público como pilar de transformação e reerguimento social

Por Alexandre Saltz, procurador-geral de Justiça

Em maio de 2025, o jornal Zero Hora publicou: "Fila para creche diminui em Porto Alegre". Em agosto do mesmo ano, divulgou que "Governo e MP concluem acordo para cumprir aplicação de 12% na saúde, conforme manda a Constituição". Em outubro, destacou: "Após mudança em ferramenta do MPRS, número de alunos que voltaram à escola mais que dobrou em 2025". Mais recentemente, em junho deste ano, a manchete apontou: "Hangar que foi da Varig é autorizado a operar com aviões de grande porte: 'Preserva o legado'".

A instituição faz parte do dia a dia das pessoas, ainda que elas não o saibam.

O que essas manchetes têm em comum? A participação efetiva do Ministério Público na transformação real da vida de cada cidadão, provando que a instituição faz parte do dia a dia das pessoas, ainda que elas não o saibam. A celebração do Dia do Ministério Público do Rio Grande do Sul convida à reflexão sobre a importância de uma instituição valorizada e dotada de plena independência, prerrogativas fundamentais para que a defesa da ordem jurídica seja exercida em sua plenitude perante os complexos desafios contemporâneos.

Esse compromisso com a dignidade humana se reflete na defesa intransigente dos direitos fundamentais. No enfrentamento à violência contra as mulheres, o MPRS assume tolerância zero na punição de agressores e na desestruturação de ciclos de abuso. Diante das ameaças digitais, a instituição atua na linha de frente com o Projeto Sinais, iniciativa voltada a monitorar e combater a radicalização e a violência extrema nas redes sociais.

Paralelamente, o Ministério Público modernizou o amparo aos afetados pela criminalidade por meio de sua Central de Vítimas. Indo além da tradicional busca por punição em plenários do júri, o MPRS estruturou um espaço focado em oferecer suporte psicológico, jurídico e social de forma integrada. Essa abordagem assegura que as vítimas e seus familiares deixem de ser vistos como meras peças processuais e passem a ter sua voz e dignidade acolhidas pelo Estado.

A instituição tem investido, também, na modernização tecnológica, com a criação de ferramentas de inteligência artificial que permitem uma atuação ainda mais eficiente e célere.