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O Ministério Público como pilar de transformação e reerguimento social

Ao garantir o direito à saúde, a vaga na creche, a preservação do patrimônio e a proteção à vida, o MPRS reafirma seu pacto com o cidadão

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