O legado de ontem, os desafios e conquistas de amanhã

Por Luiz Carlos Bohn, presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Ifep

Liderar uma entidade que há décadas representa com seriedade e firmeza o comércio de bens, serviços e turismo é assumir um compromisso com o futuro do RS. Um compromisso com quem empreende, gera empregos, investe, acredita no trabalho e ajuda a movimentar a economia do nosso Estado, todos os dias.

Ao longo da sua trajetória de 80 anos, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Ifep consolidou uma atuação protagonista, construída pela força da representatividade, pelo diálogo e pela capacidade de defender, com equilíbrio e responsabilidade, os interesses do setor e da sociedade gaúcha. Mais do que acompanhar as transformações do Estado, estivemos presentes ajudando a construí-las.

Nas últimas gestões, avançamos em pautas fundamentais para o ambiente de negócios, sempre defendendo a livre iniciativa, a competitividade e a necessidade de evitar o aumento da carga tributária, que penaliza empresas, reduz investimentos e limita o crescimento. Seguiremos trabalhando para que o RS seja um Estado mais moderno, eficiente e favorável ao empreendedorismo, onde todos possam competir em condições justas e desenvolver seus negócios com segurança.

Essa atuação vai além da defesa empresarial. Temos orgulho das entregas realizadas para toda a população, especialmente nas áreas de educação, cultura, saúde e lazer, por meio dos nossos braços sociais Sesc e Senac. Acreditamos que desenvolvimento econômico e desenvolvimento social caminham juntos – e que investir em pessoas é a forma mais inteligente e transformadora de construir o futuro.

A nova gestão, que se inicia neste 1º de julho, seguirá olhando para frente

Por isso, a educação continuará como um dos pontos centrais da nossa atuação. Não existe crescimento sustentável sem produtividade, e não existe produtividade sem uma mão de obra preparada, valorizada e conectada às novas demandas do mercado e da sociedade.