O futuro das profissões em computação na era da IA

Por Luciano Paschoal Gaspary, diretor do Instituto de Informática da UFRGS, e Viviane Pereira Moreira, vice-diretora do Instituto de Informática da UFRGS

Há algumas semanas, recebemos, no Instituto de Informática da UFRGS, centenas de visitantes durante o evento Portas Abertas. Em meio ao encanto proporcionado pela vitrine de pesquisas e tecnologias, surgiu a pergunta inquietante do momento: qual é o futuro das profissões em computação?

Os avanços sem precedentes impulsionados pela inteligência artificial (IA) estão tornando a programação de computadores menos complexa e mais acessível, inclusive para não especialistas. Apesar disso, vivemos um momento fascinante em que o profissional da área está no centro da transformação. Se por um lado observamos a "comoditização" de algumas tarefas, por outro cresce a demanda por profissionais capazes de utilizar essa poderosa "caixa mágica" para criar soluções disruptivas e inovadoras, contribuindo para enfrentar os grandes desafios da sociedade.

Por um lado observamos a 'comoditização' de algumas tarefas

O profissional que compreende os fundamentos da área e sabe explorar o enorme potencial da IA já é e será ainda mais indispensável. Trata-se de um profissional capaz de construir e avaliar criticamente modelos, projetar, desenvolver e validar arquiteturas e sistemas que precisam ser corretos, éticos, livres de vieses, eficientes, seguros e capazes de operar ininterruptamente em larga escala, muitas vezes atendendo milhões de usuários.

É importante ressaltar, ainda, que a computação torna-se cada vez mais interdisciplinar, conectando-se, por exemplo, à saúde, à educação, à agricultura, ao esporte, à arte e à ciência. Isso exige profissionais aptos a dialogar com diferentes áreas e compreender o impacto social das soluções desenvolvidas.