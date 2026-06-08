Por Daniel Randon, presidente da Randoncorp e presidente do Conselho Superior do Transforma RS

A estreia do Brasil na maior competição do futebol contra o Marrocos, dia 13, é muito mais do que um jogo. É uma experiência coletiva rara. Milhões de pessoas, de diferentes nações, se conectam pelo mesmo sentimento. O futebol atravessa culturas, idiomas e histórias. Aproxima povos que vivem tensões, conflitos e divisões profundas.

Na Copa do Mundo, culturas se encontram e, mesmo na disputa, existe humanidade, respeito e reconhecimento do outro

O mundo parece cada vez mais fragmentado. Guerras, polarização e dificuldade de diálogo. Ainda assim, quando a bola rola, algo muda. O grito de gol vira linguagem universal e dispensa tradução.

Na Copa do Mundo, culturas se encontram e, mesmo na disputa, existe humanidade, respeito e reconhecimento do outro. Talvez a maior força do futebol esteja em algo ainda mais profundo: ele mostra que emoção coletiva pode se transformar em algo maior.

Não basta sentir. É preciso transformar, revelando algo essencial: temos mais em comum do que aquilo que nos separa. Quando canalizamos essa energia, somos capazes de construir juntos.

O momento também nos provoca porque o futebol nos conecta. Se conseguimos sentir juntos, vibrar juntos e torcer juntos, por que ainda temos dificuldade em conviver e construir juntos? A Copa nos emociona e também nos expõe. Mostra o quanto somos capazes de unidade e o quanto ainda desperdiçamos isso no dia a dia.

O Brasil entra em campo carregando a expectativa de milhões. Não apenas por vitória, mas pela esperança de ver algo que nos una e inspire. O verdadeiro jogo, entretanto, está fora das quatro linhas. Está na forma como tratamos as diferenças e respeitamos opiniões e, ainda, como participamos da sociedade.

Em breve, teremos outros momentos decisivos, onde cada cidadão deixa de ser torcedor e passa a ser protagonista. Ali, diferente do futebol, não existe arquibancada. Existe responsabilidade.

Que possamos vibrar, celebrar e nos emocionar com esse espetáculo que nos conecta como poucos. Vamos levar dele algo maior: a coragem de transformar sentimento em ação e conexão em construção.