O desafio de investir no RS

Por Marcelo Leal Markusons, advogado pós-graduado em Direito Ambiental

A fórmula para o avanço de uma sociedade está na economia forte. Alavancar a economia deve ser meta do ente público, eis que isso representa ganhos em todas as áreas da sociedade. O aumento de recursos em circulação traz maior consumo, arrecadação, qualificação profissional e empregos e traduz ciclo de fomento a novos negócios. Na contramão dessa lógica, o Ministério Público Federal (MPF) ajuizou uma ação civil pública com o objetivo de travar o licenciamento do Projeto Natureza, da multinacional chilena CMPC, que importa em investimento de R$ 27 bilhões no Rio Grande do Sul.

O MPF aponta que o rito de licenciamento avançou sem a ocorrência de consulta prévia, livre e informada (CPLI) das comunidades de pescadores artesanais, indígenas e quilombolas da região. A ação pretende também que sejam elaborados estudos específicos sobre os impactos a esses grupos.

Litigância judicial, com medidas exageradas e inexequíveis, traz insegurança

Ninguém deseja que o meio ambiente seja desconsiderado e que as comunidades tradicionais sejam prejudicadas, mas para isso se presta o licenciamento ambiental. Litigância judicial, com medidas exageradas e inexequíveis, traz insegurança jurídica e atraso ao nosso Estado. Nossos órgãos de controle ambiental prestam serviço rigoroso e merecem credibilidade.

Não deveria ser necessário lembrar que nosso Estado ainda sofre as consequências da maior enchente de sua história. Em decorrência da tragédia, passamos por intenso abalo econômico, que levará muito tempo para se apagar. Os protagonistas da solução são o emprego e a renda. Por sua vez, o investidor precisa de segurança jurídica para se estabelecer, e o Rio Grande do Sul clama por avanço na economia.