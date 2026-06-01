O copo meio cheio do multilateralismo

Por Luiz Fabiano Negreiros, especialista associado da Rede Brasileira sobre Operações de Paz, coronel veterano do Exército e doutorando em Estudos Estratégicos Internacionais na UFRGS

Há quem anuncie o fim do multilateralismo. As evidências parecem abundantes: guerras prolongadas, rivalidade entre grandes potências, paralisações no Conselho de Segurança da ONU, crescimento do nacionalismo e redução de recursos destinados a organismos internacionais. Em um cenário de incertezas, tornou-se comum afirmar que a cooperação internacional perdeu relevância.

Mas antes de decretarmos seu fim, vale uma pergunta: o que acontece quando surge um problema que nenhum país consegue resolver sozinho?

Foi assim durante a pandemia. É assim no enfrentamento das mudanças climáticas, dos deslocamentos forçados e dos desastres naturais. Em momentos críticos, os Estados continuam voltando à mesa de negociação. Imperfeita, lenta e frequentemente frustrante, a cooperação internacional permanece sendo o único caminho viável para lidar com desafios globais.

Tornou-se comum afirmar que a cooperação internacional perdeu relevância

Não é a primeira vez que o multilateralismo é considerado moribundo. Durante a Guerra Fria, muitos acreditavam que as instituições internacionais haviam se tornado irrelevantes. Após conflitos e crises econômicas, previsões semelhantes voltaram a surgir. Ainda assim, a ordem internacional não desapareceu. Adaptou-se.

A história ensina que instituições sobrevivem não porque sejam perfeitas, mas porque continuam necessárias. A ONU e outras organizações multilaterais acumulam falhas conhecidas, mas também coordenam operações humanitárias, apoiam processos de paz e oferecem espaços de diálogo quando a alternativa é a ausência completa de regras.

Talvez estejamos observando menos o fim do multilateralismo e mais uma nova etapa de sua transformação. Um sistema que precisará se reformar, ampliar sua legitimidade e responder com mais rapidez às demandas de um mundo cada vez mais complexo e interdependente.