O copo meio cheio do multilateralismo

Por Luiz Fabiano Negreiros, especialista associado da Rede Brasileira sobre Operações de Paz, coronel veterano do Exército e doutorando em Estudos Estratégicos Internacionais na UFRGS
Há quem anuncie o fim do multilateralismo. As evidências parecem abundantes: guerras prolongadas, rivalidade entre grandes potências, paralisações no Conselho de Segurança da ONU, crescimento do nacionalismo e redução de recursos destinados a organismos internacionais. Em um cenário de incertezas, tornou-se comum afirmar que a cooperação internacional perdeu relevância.
Mas antes de decretarmos seu fim, vale uma pergunta: o que acontece quando surge um problema que nenhum país consegue resolver sozinho?
Foi assim durante a pandemia. É assim no enfrentamento das mudanças climáticas, dos deslocamentos forçados e dos desastres naturais. Em momentos críticos, os Estados continuam voltando à mesa de negociação. Imperfeita, lenta e frequentemente frustrante, a cooperação internacional permanece sendo o único caminho viável para lidar com desafios globais.
Tornou-se comum afirmar que a cooperação internacional perdeu relevância
Não é a primeira vez que o multilateralismo é considerado moribundo. Durante a Guerra Fria, muitos acreditavam que as instituições internacionais haviam se tornado irrelevantes. Após conflitos e crises econômicas, previsões semelhantes voltaram a surgir. Ainda assim, a ordem internacional não desapareceu. Adaptou-se.
A história ensina que instituições sobrevivem não porque sejam perfeitas, mas porque continuam necessárias. A ONU e outras organizações multilaterais acumulam falhas conhecidas, mas também coordenam operações humanitárias, apoiam processos de paz e oferecem espaços de diálogo quando a alternativa é a ausência completa de regras.
Talvez estejamos observando menos o fim do multilateralismo e mais uma nova etapa de sua transformação. Um sistema que precisará se reformar, ampliar sua legitimidade e responder com mais rapidez às demandas de um mundo cada vez mais complexo e interdependente.
O copo pode não estar cheio. Mas está longe de estar vazio. E, até agora, ninguém apresentou alternativa melhor para enfrentar desafios que ultrapassam fronteiras. Afinal, os problemas globais continuam exigindo soluções globais.