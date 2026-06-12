Novo PNE: desafios e esperanças

Por Celso Bernardi, professor, advogado e presidente de Honra do Progressistas/RS

A Lei Federal nº 15.388, de 14/04/26, estabelece as diretrizes, objetivos, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação (PNE). O documento reúne 37 artigos, 19 objetivos, 73 metas e 372 estratégias a serem cumpridas até 2036, com avaliações a cada dois anos. O conjunto, que totaliza 501 itens, pode fazer parecer uma carta de intenções. No conteúdo, há avanços e boas propostas, mas o desafio, mais uma vez, será a execução.

O plano anterior patinou na última década, e poucas de suas 20 metas foram cumpridas. Espera-se que o novo PNE aperfeiçoe os avanços e acelere prioridades como: ampliar vagas em creches e universalizar a pré-escola; alfabetizar crianças até o 2º ano na idade adequada; expandir a educação em tempo integral; fortalecer o ensino profissional e tecnológico; garantir a articulação entre União, estados e municípios; fiscalizar metas e responsabilizar omissões; e elevar o investimento público de cerca de 5% do PIB para 7,5% até 2033 e 10% até 2036.

O plano anterior patinou na última década

Há muitas formas de desprezar o futuro; a principal é não investir em educação. Com o novo PNE, mantenho a esperança – não de esperar, mas de fazer acontecer – de que o Brasil transforme a educação em estratégia de desenvolvimento com justiça social.

Reconheço, porém, que, diante de uma dívida pública de 80% do PIB, é difícil crer que se alcance 10%. Ainda assim, a realidade exige ao menos um aumento anual de 0,5%, chegando a 7% em 2030.