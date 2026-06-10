Marketing de emboscada e Copa: estratégias e desafio

Por Stephanie De Schryver, sócia da área de Propriedade Intelectual de TozziniFreire Advogados, e Eduarda Guerra, advogada da área de Propriedade Intelectual de TozziniFreire Advogados

A Copa do Mundo é o acontecimento esportivo mais assistido do planeta e, com a sua chegada, marcas lançam campanhas e conteúdos relacionados ao evento, um dos momentos de maior visibilidade. Acontece que nem todas as ações publicitárias associadas a esse evento são permitidas e podem ultrapassar o limite do que é legalmente permitido, gerando um problema jurídico. As ações que ultrapassam essa linha caracterizam marketing de emboscada.

O marketing de emboscada é uma prática ilícita que pode assumir diferentes formas, mas, de modo geral, ocorre quando uma empresa se associa, direta ou indiretamente, a um evento, marca ou patrocinador oficial sem autorização, para se aproveitar da visibilidade e prestígio destes.

A título de exemplo, o marketing de emboscada pode ocorrer por meio de associação indevida, quando marcas fazem referências a ativos protegidos, como nomes vinculados ao evento, ou por intrusão, caracterizada por ativações promocionais não autorizadas em locais oficiais ou em seu entorno.

Sanções incluem advertências, recomendações de alteração ou sustação de campanhas

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) tem papel fundamental na análise dessa prática, adotando postura rigorosa para coibi-la. As sanções incluem advertências, recomendações de alteração ou sustação de campanhas.

Um dos casos mais emblemáticos ocorreu em 2020, na final da UEFA Champions League: uma campanha de cervejaria não patrocinadora foi considerada invasão do espaço comercial da patrocinadora oficial do evento, resultando na sustação imediata da publicidade e aplicação de sanção.

Para marcas e agências, o desafio é exercer a criatividade dentro dos limites legais: revisão jurídica prévia e documentação do processo criativo são medidas essenciais. Os patrocinadores oficiais devem monitorar ativamente tais ações e agir rapidamente contra infrações.