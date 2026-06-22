Mais do que uma PEC: a consagração de um caminho

Por Raphael Ayub, secretário de Turismo do Estado
A aprovação da PEC do Turismo pela Assembleia Legislativa é motivo de celebração para o Rio Grande do Sul. É, sobretudo, a consagração de uma trajetória: desde a recriação da Secretaria de Turismo, em 2021, o governo do Estado assumiu o compromisso de transformar o setor em verdadeiro motor de desenvolvimento e não mediu esforços para isso. Foram mais de R$ 400 milhões em convênios com municípios, programas de capacitação e qualificação das regiões turísticas, promoção dos destinos gaúchos no Brasil e no Exterior, e presença constante em feiras e eventos estratégicos.
Cada ação fez parte de um projeto maior, conduzido pelo governo do Estado: erguer as bases que tornaram o turismo competitivo, organizado e reconhecido nacionalmente. Os números comprovam esse avanço. Em 2025, o turismo gaúcho superou o dobro da média nacional de crescimento, tornando o Estado o segundo que mais avançou no segmento em todo o país, conforme o IBGE.
O turismo amplia oportunidades e leva dinamismo econômico a regiões muitas vezes não alcançadas por outras áreas
Não é coincidência: é resultado de política pública consistente e de longo prazo. Poucas atividades têm a capacidade de transformação que o turismo tem: gera emprego e renda, atrai investimentos, fortalece economias locais e abre oportunidades concretas para os gaúchos, do Litoral à Serra, da Campanha às Missões. O turismo amplia oportunidades e leva dinamismo econômico a regiões muitas vezes não alcançadas por outras áreas.
A PEC do Turismo, agora aprovada, reconhece constitucionalmente essa relevância. Consolida o que já vínhamos construindo e nos dá ainda mais força para seguir nessa direção, com segurança jurídica e visibilidade política. É uma conquista de todos: do empreendedor que aposta no turismo; do trabalhador que dele vive; do turista que valoriza nossos destinos; do governo, que enxergou no turismo uma verdadeira matriz de desenvolvimento econômico; e do parlamento, que reconheceu o protagonismo que o setor ganhou na sociedade gaúcha. O Rio Grande do Sul reafirma o que fez nos últimos anos: tratar o turismo como prioridade.