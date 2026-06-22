Mais do que uma PEC: a consagração de um caminho

Por Raphael Ayub, secretário de Turismo do Estado

A aprovação da PEC do Turismo pela Assembleia Legislativa é motivo de celebração para o Rio Grande do Sul. É, sobretudo, a consagração de uma trajetória: desde a recriação da Secretaria de Turismo, em 2021, o governo do Estado assumiu o compromisso de transformar o setor em verdadeiro motor de desenvolvimento e não mediu esforços para isso. Foram mais de R$ 400 milhões em convênios com municípios, programas de capacitação e qualificação das regiões turísticas, promoção dos destinos gaúchos no Brasil e no Exterior, e presença constante em feiras e eventos estratégicos.

Cada ação fez parte de um projeto maior, conduzido pelo governo do Estado: erguer as bases que tornaram o turismo competitivo, organizado e reconhecido nacionalmente. Os números comprovam esse avanço. Em 2025, o turismo gaúcho superou o dobro da média nacional de crescimento, tornando o Estado o segundo que mais avançou no segmento em todo o país, conforme o IBGE.

O turismo amplia oportunidades e leva dinamismo econômico a regiões muitas vezes não alcançadas por outras áreas

Não é coincidência: é resultado de política pública consistente e de longo prazo. Poucas atividades têm a capacidade de transformação que o turismo tem: gera emprego e renda, atrai investimentos, fortalece economias locais e abre oportunidades concretas para os gaúchos, do Litoral à Serra, da Campanha às Missões. O turismo amplia oportunidades e leva dinamismo econômico a regiões muitas vezes não alcançadas por outras áreas.