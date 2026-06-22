Luxo dos tempos modernos

Por Ana Maria Rossi, presidente da Isma-BR

Impulsionados pela sociedade de consumo, nos acostumamos a associar o luxo à posse de bens materiais. Com o passar dos anos, porém, percebemos que a ânsia de adquirir rapidamente se transforma no tédio de possuir. Essa constatação revela uma mudança de paradigma: o verdadeiro luxo deixou de estar nas coisas que compramos e passou a residir em algo que não pode ser adquirido: o tempo.

Em uma cultura marcada pela produtividade, pelo culto à performance e pela expectativa de disponibilidade permanente, intensificada pelas redes sociais, esse recurso tornou-se cada vez mais escasso. O preço dessa dinâmica é alto e costuma ser pago com a saúde mental. Estar sempre conectado é exaustivo, favorece a fadiga mental e contribui para o burnout, doença ocupacional relacionada ao gerenciamento inadequado do estresse no trabalho.

A construção de ambientes saudáveis é uma responsabilidade compartilhada

Se o tempo hoje é um artigo de luxo, de que forma é possível investir nos principais promotores do equilíbrio emocional, como atividade física, exercícios de respiração, sono de qualidade e convívio social? Sem esses momentos de recuperação, comprometemos nossa capacidade de enfrentar os desafios cotidianos e preservar o bem-estar.

Essa conta só começará a fechar quando profissionais e organizações compreenderem que a construção de ambientes saudáveis é uma responsabilidade compartilhada. Promover resultados não pode significar esgotar a vitalidade das pessoas. Esse equilíbrio entre demandas e reconhecimento no trabalho está no centro das pesquisas do sociólogo e pesquisador alemão Johannes Siegrist.