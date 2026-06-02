James Bond em Porto Alegre

Por Fernando Goldsztein, fundador da The Medulloblastoma Initiative, conselheiro da Children’s National Foundation e MBA — MIT, Sloan School of Management

A minha rotina de cronista tem sido instável. Eventualmente, posso até escrever três textos num único final de semana – meu recorde –, mas, em outros momentos, como agora, posso ficar um mês sem escrever uma única linha. Admiro aqueles jornalistas que têm colunas fixas no jornal, às vezes até diárias. Deus me livre! Como disse, estou numa época de vacas magras, ou melhor, estava, pois acabei de ter uma inspiração para escrever este texto.

O responsável por quebrar o meu jejum de escrita foi um reluzente Aston Martin verde que, no meu caminho para o escritório, estava parado no semáforo. Que carro. A Aston Martin é uma marca britânica de carros de luxo de alto desempenho, conhecida por combinar engenharia esportiva com um design elegante e quase artesanal. O carro é lindíssimo e o interior então, nem se fala: todo forrado em couro natural, com costuras manuais e cores únicas. Não por acaso, a marca foi eternizada nos filmes do James Bond desde a era Sean Connery, passando por Pierce Brosnan e, finalmente, Daniel Craig. É raro ver um carro desses nas ruas de Porto Alegre. E é exatamente este o meu ponto.

O carro é lindíssimo e o interior então, nem se fala

Antes de mais nada, quero deixar claro que respeito quem ganhou dinheiro honestamente e, por isso, tem direito de fazer o que bem entender. Ninguém tem nada a ver com isso! Mesmo assim, ao ver aquele carrão parado no semáforo, na frente de um ponto de ônibus cheio de gente, fiquei pensativo. Muitas daquelas pessoas ficam até quatro horas por dia dentro de um coletivo. Soa estranho – para dizer o mínimo – desfilar com um automóvel de mais de 2 milhões de reais num país onde uma parte expressiva da população vive em situação de vulnerabilidade econômica e social. Isso sem falar na violência urbana. Porque chamar tanta atenção?

Vale lembrar que este bólido acelera de 0 a 100 km/h em menos de 4 segundos e pode atingir a incrível velocidade de 300 km/h. A pergunta inevitável é: o que fazer com um carro desses no arranca e para das nossas cidades? E os buracos? Não podemos nos esquecer dos buracos…