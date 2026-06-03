IA não pode nos desumanizar

Por Irmã Celassi Dalpiaz, diretora do Colégio Santa Inês

A inteligência artificial está dentro das salas de aula, nas mãos dos alunos e no cotidiano das famílias. Diante desse cenário inescapável, a recente encíclica do Papa Leão XIV oferece uma reflexão oportuna ao abordar o tema: a tecnologia não é o problema, mas seu uso quando nos afasta daquilo que nos torna humanos.

Vivemos um tempo em que o acesso à informação é quase ilimitado, mas isso não significa, necessariamente, mais sabedoria. Pelo contrário, cresce o desafio de formar jovens capazes de pensar criticamente, discernir, fazer boas perguntas e sustentar valores em meio a tantas influências. É aqui que a educação assume um papel ainda mais decisivo na formação desses cidadãos que logo ali na frente serão nossas lideranças.

No Colégio Santa Inês, em Porto Alegre, entendemos que a tecnologia deve estar integrada ao processo educativo. Trabalhamos com ferramentas digitais e recursos de inteligência artificial como apoio à aprendizagem. Mais do que ensinar a utilizar essas tecnologias, buscamos formar alunos que compreendam seus impactos, limites e implicações na vida real. O mundo atual precisa de pessoas com valores para transformar realidades difíceis e complexas que se apresentam.

Entendemos que a tecnologia deve estar integrada ao processo educativo

Isso significa investir em uma educação integral. Nossos estudantes são estimulados a desenvolver autonomia de pensamento mantendo a sensibilidade humana e o senso de pertencimento a sua comunidade. Valorizamos a leitura, o aprofundamento, o diálogo e a contemplação, elementos cada vez mais raros, mas essenciais.

Também entendemos que educar, hoje, é um esforço coletivo. Escola, família e comunidade precisam caminhar juntas para orientar crianças e jovens em um ambiente digital que oferece oportunidades, mas também riscos.