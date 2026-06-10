Hospital São Pedro: mais do que números

Por Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers)

O Hospital Psiquiátrico São Pedro tem 142 anos. Não é pouco. É uma instituição que atravessou epidemias, crises fiscais, mudanças de governo e transformações profundas na medicina. Sobreviveu a tudo isso porque sempre foi reconhecida como patrimônio público, não apenas no sentido jurídico, mas no sentido humano da palavra.

Agora, o governo do Estado estuda terceirizar sua administração e assistência.

O Simers está atento. E preocupado.

O São Pedro não é um hospital qualquer. Seu ambulatório atende 1,5 mil pacientes por mês. Tem 140 leitos psiquiátricos autorizados. Abriga um programa de residência em psiquiatria que é referência nacional, com 31 residentes em formação. Seu setor de pesquisas trabalha com novos antipsicóticos, o que significa que, dentro daquelas paredes, se produz conhecimento que vai além do atendimento imediato.

Terceirizar esse conjunto não é uma decisão administrativa simples. É uma decisão que afeta pacientes entre os mais vulneráveis do sistema de saúde, profissionais altamente especializados e um ecossistema de ensino e pesquisa que levou décadas para

ser construído.

Essa discussão ocorre justamente quando a saúde mental ocupa um espaço cada vez maior nas preocupações da sociedade.

O Rio Grande do Sul não pode se dar ao luxo de desmontar o que funciona

A demanda por atendimento cresce. Ansiedade, depressão e outros transtornos afetam milhões de brasileiros. Estruturas especializadas e consolidadas tornaram-se ainda mais necessárias.

Por isso, o Simers está agindo. Se reuniu com entidades e autoridades. Não para obstruir, mas para exigir que qualquer decisão sobre o futuro da instituição seja tomada com transparência, com dados e com a participação de quem conhece o hospital por dentro. É o mínimo que se espera de quem diz defender o interesse público.