Foco na prevenção: como os condomínios têm lidado com a inadimplência

Por Eduardo Difini, diretor de condomínios da Auxiliadora Predial

A inadimplência faz parte da rotina dos condomínios, mas a forma de lidar com ela mudou. Síndicos e administradoras passaram a buscar caminhos que permitam recuperar receitas sem transformar o dia a dia em um ambiente de tensão. Quando uma taxa deixa de ser paga, o impacto aparece rápido. Reformas em áreas comuns, manutenção de estruturas e até investimentos mais simples passam a depender de reorganização financeira ou de chamadas extras entre os condôminos.

O clima entre os moradores também muda, porque o efeito do atraso não fica restrito a quem deixou de pagar. Além disso, condomínios com altas taxas de inadimplência tendem a ser desvalorizados no mercado, sendo um dos pilares observados na negociação dos imóveis.

Durante muito tempo, a cobrança direta seguida de ação judicial foi o caminho mais comum. Esse modelo continua existindo, mas deixou de ser a primeira escolha em muitas situações. Hoje, a negociação e a prevenção ganharam espaço como parte da gestão.

Um dos principais pontos quando o assunto é inadimplência diz respeito a forma de cobrar do condomínio. Contratar uma administradora que tenha ampla experiência de lidar com os fornecedores dos serviços essenciais se torna uma boa estratégia.

Outra vantagem desse tipo de administração terceirizada é evitar os constrangimentos na cobrança dos condôminos que não arcaram com as taxas.

O ideal é que a arrecadação seja 30% superior às despesas

Somado a isso, o planejamento faz toda a diferença na hora de evitar contas futuras, reduzindo os riscos de inadimplência. Estratégias como criar um fundo de reserva para imprevistos financeiros e manter em dia as manutenções preventivas das áreas comuns geram bons resultados a longo prazo. Falando em números, o ideal é que a arrecadação seja 30% superior às despesas, para garantir a saúde financeira dos condomínios.