Entre enchentes e estiagens, adaptação climática deixa de ser escolha e vira necessidade

Por Leonardo Koenich Botelho, engenheiro ambiental e de segurança do trabalho e docente do curso técnico em Meio Ambiente do Senac EAD

As mudanças climáticas deixaram de ser uma preocupação restrita a debates científicos ou projeções futuras. Elas já fazem parte da rotina da população e impactam diretamente cidades, empresas, comunidades e a economia. Enchentes, estiagens severas, ondas de calor e desastres ambientais extremos se tornaram mais frequentes, exigindo não apenas ações emergenciais, mas também planejamento, prevenção e profissionais capacitados para lidar com essa nova realidade.

Os eventos registrados recentemente no Rio Grande do Sul evidenciaram como fenômenos climáticos podem comprometer infraestrutura, interromper atividades econômicas e afetar milhares de vidas. Nesse contexto, o El Niño ganha destaque por intensificar episódios de chuva extrema, especialmente na região Sul do país. O resultado são rios transbordando, deslizamentos de terra, prejuízos na economia e impactos diretos na vida das comunidades.

O profissional da área ambiental assume um papel estratégico

Diante desse cenário, cresce também a necessidade de adaptação climática. Empresas, indústrias e órgãos públicos passaram a compreender que investir em prevenção é mais eficiente, e menos custoso, do que lidar apenas com os danos causados pelos desastres ambientais. Isso amplia a demanda por profissionais preparados para atuar no monitoramento de riscos, na gestão ambiental e na implementação de práticas sustentáveis.

O profissional da área ambiental assume, então, um papel estratégico. Atua no levantamento de dados, na avaliação de impactos ambientais, no acompanhamento da gestão de resíduos, no controle de efluentes e na promoção da educação ambiental. Mais do que cumprir exigências legais, esse trabalho contribui diretamente para tornar cidades e empresas mais resilientes diante dos desafios climáticos.