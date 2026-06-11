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Entre algoritmos e decisões humanas: os limites da IA na prática médica

A medicina seguirá cada vez mais orientada por dados, mas continuará dependendo do julgamento clínico, da empatia e da relação humana entre médico e paciente

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