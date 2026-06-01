Entre a proteção constitucional e a indispensável imparcialidade

Por Camilo Gomes de Macedo, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresas do Rio Grande do Sul (Satergs)

A Satergs, fundada em 3 de julho de 1989, congrega advogados e sociedades de advocacia da área trabalhista empresarial. Desde sua criação, representa associados, valoriza a advocacia e contribui para o debate qualificado sobre as relações de trabalho.

Em sua trajetória, a entidade promove congressos, simpósios, reuniões técnicas, palestras e iniciativas sobre o Direito do Trabalho e seus desafios. Sua atuação não se dá contra a Justiça do Trabalho, mas em defesa de uma Justiça forte, técnica, equilibrada e comprometida com a Constituição Federal.

A Justiça do Trabalho exerce função constitucional relevante na pacificação social, concretização de direitos fundamentais e proteção do trabalho humano. Essa missão, contudo, não autoriza perda da imparcialidade, nem aparência de alinhamento ideológico prévio.

A Justiça do Trabalho exerce função constitucional relevante na pacificação social

Há diferença entre neutralidade absoluta e imparcialidade. Juízes possuem formação, história e valores, e a Justiça do Trabalho não é indiferente à ordem constitucional que valoriza o trabalho e a dignidade humana. Mas isso não admite parcialidade. O julgador pode ter consciência social, mas não lado prévio; deve decidir pela lei, provas, contraditório e devido processo legal.

Trabalhador e empregador são jurisdicionados titulares de acesso à Justiça, à igualdade processual, à ampla defesa, à segurança jurídica e ao julgamento imparcial. A Constituição não opõe trabalho e empresa: consagra valor social do trabalho e livre iniciativa, exigindo equilíbrio.

Assim, a Justiça do Trabalho não deve ser vermelha, nem azul. Deve ser imparcial, conciliando proteção ao trabalho, livre iniciativa, função social da empresa, empregos e previsibilidade jurídica.