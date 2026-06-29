Educação: a pauta que não pode esperar

Por Claudio Bier, presidente do Sistema Fiergs

O Rio Grande do Sul vive hoje um paradoxo: empresas com vagas abertas e falta de pessoas com qualificação para ocupá-las. Não é falta de emprego. É carência de formação para ocupar posições qualificadas e com maior remuneração. E isso não é apenas um problema econômico: é um problema humano. Quando uma pessoa busca crescer na vida e não consegue porque o sistema educacional não a preparou, algo falhou.

A indústria gaúcha é formada por 53 mil empresas. Noventa e cinco por cento delas têm até 50 funcionários. São negócios familiares, de comunidade, que ajudam a sustentar pessoas e cidades. Essas empresas precisam modernizar-se, mas, para isso, precisam de pessoas que saibam trabalhar nesse ambiente.

O Sistema Fiergs vem cumprindo com a sua missão: fazer hoje a indústria do amanhã. Por meio do Sesi e do Senai, está ampliando oportunidades de educação, qualificação profissional e desenvolvimento de talentos em todo o Rio Grande do Sul. Em 2025, alcançou a marca de 190 mil matrículas nessas instituições, um crescimento de 21% em relação ao ano anterior. Mas esse esforço, por maior que seja, precisa da união de toda a sociedade. É preciso um engajamento mais amplo.

O Estado precisa é de um pacto entre governo, escola e indústria

A pergunta é direta: qual é o projeto para a educação profissional e tecnológica do Rio Grande do Sul? O Sistema Fiergs tem investido nessa direção. Lançamos o programa de robótica educacional que está sendo levado para escolas públicas municipais de todas as regiões, porque acreditamos que a semente precisa ser plantada cedo, formando professores e alunos que entendam a linguagem da nova economia.

O Estado precisa é de um pacto entre governo, escola e indústria em torno de uma agenda técnica e humana. Técnica porque o mercado exige. Humana porque o trabalho, no fim, é feito por pessoas e para pessoas.

A educação sempre foi um dos pilares do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Por isso, o desafio de adaptá-la constantemente às novas realidades deve ser de todos. Só existe um lado quando falamos de educação. E esse lado se chama futuro.