Crédito habitacional e retrofit em Porto Alegre: o que a Caixa está colocando em prática

Por Alexandre Medeiros, diretor da Casin Conquista

As atualizações recentes da Caixa Econômica Federal alteram variáveis importantes para o mercado de habitação em Porto Alegre. Em uma cidade que convive com déficit habitacional, imóveis subutilizados e áreas centrais que precisam ser reocupadas, mudanças nas condições de financiamento e nos mecanismos de incentivo podem impactar a viabilidade de novos projetos e o acesso das famílias à moradia.

No programa Minha Casa Minha Vida a criação de uma quarta faixa passou a contemplar famílias com renda de até R$ 13 mil, com teto de financiamento de R$ 600 mil. A Faixa 3 também teve seu limite elevado para R$ 400 mil. Essas alterações ampliam o alcance do programa e permitem que um público que antes tinha dificuldade para se enquadrar nas regras de crédito passe a ter novas possibilidades. No plano estadual, o Porta de Entrada oferece subsídio de R$ 20 mil para famílias de até cinco salários mínimos, reduzindo uma das principais barreiras de acesso: a entrada.

Outro ponto que merece atenção é o retrofit. A linha de Apoio à Produção lançada pela Caixa financia a aquisição e modernização de edifícios antigos ou subutilizados, com antecipação de até 50% do valor financiado. Para Porto Alegre, que possui estoque relevante de edificações degradadas em áreas consolidadas, essa modalidade abre uma frente concreta para ampliar a oferta habitacional sem depender apenas de novos terrenos. É uma alternativa que dialoga com a requalificação urbana, o aproveitamento da infraestrutura existente e a necessidade de devolver vida a regiões já servidas por transporte, comércio e serviços.

Diálogo é fundamental para que programas de crédito não fiquem restritos ao papel