Crédito e inovação

Por Leandro de Lemos, economista

É reducionista a visão que afirma ser a inovação resultado de uma cadeia de valor que envolve educação, pesquisa e tecnologia somente. O célebre economista Schumpeter, em sua obra A Teoria do Desenvolvimento Econômico (1911), decifrou que a inovação é um processo que só caminha junto ao crédito no longo prazo.

Sem estruturar um complexo sistema de crédito de longo prazo, nenhuma cultura de inovação prospera, já mostram as evidências globais.

Desde 1995, o Brasil gastou mais de R$ 26 trilhões em pagamentos de juros da dívida interna. Ousássemos pensar no futuro, a economia brasileira estaria num patamar muito superior de desenvolvimento ao canalizar esses recursos para investimentos.

O caminho escolhido pelo país, inversamente, foi optar pela rota do círculo vicioso do curto prazo. Todos os setores da economia passaram a disputar verbas, subvenção e financiamentos em um ambiente de contínuos juros altos, levando ao consequente endividamento de famílias, empresas e Estado.

Desatar o nó górdio que engessou a lógica econômica brasileira não é tarefa fácil

No ano de 1995, a China tinha um PIB menor do que o do Brasil. Hoje, a distância a nossa frente é inalcançável. Do modelo adotado emergiu uma economia forte, diversificada, competitiva e inovadora.

Desatar o nó górdio que engessou a lógica econômica brasileira não é tarefa fácil. Mesmo nas disciplinas de economia ainda se ensinam os mesmos princípios de dominância financeira em detrimento do desenvolvimento.

A grande missão passa por criar um ecossistema de financiamento que integre as instituições regulatórias, trajetória de investimentos e camadas de crédito para ativar os motores da inovação no longo prazo. Gerar uma massa contínua de investimentos organizados em cadeias de valor, associada a um padrão de financiamento de longo prazo, é o caminho necessário e viável para a desenvolvimento industrial inovador.