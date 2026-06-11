Copa e política: magia e alienação

Por Gabriel Moro Dariano, procurador da Fazenda Nacional

Para distrair os cidadãos e desviá-los dos problemas importantes, o Império Romano ofertava, além de pão, espetáculos grandiosos. As lutas de gladiadores, encenadas em colossais anfiteatros que precederam os atuais estádios de futebol, foram o início do entretenimento de massa. Surgia aí a crítica ao panis et circenses – ou pão e circo, em latim.

Em ano de Copa do Mundo, com a iminência de eleições nacionais e um mundo polarizado, o histórico conceito vem à baila, especialmente quando se atira o torneio à ferocidade do campo político, apontando-se os seus interesses meramente financeiros ou buscando-se vincular uniformes, torcidas ou seleções a símbolos da melhor ideologia.

É eventualmente válido indicar o que há de circo no corriqueiro culto futebolístico. Mas vincular a Copa apenas à lógica das disputas cívicas é o mesmo que sufocar o sonho. Copa do Mundo é bem mais que futebol. Sua potência comercial não é uma predeterminação de mercado: decorre da imensa capacidade de entregar fantasia a crianças ávidas e de injetar um encantamento de infância no coração de bilhões de adultos.

Por que não render-se à emoção pura do evento?

Se tantos deles compram álbuns de figurinhas, é porque o sonho e a magia são para a alma o que o pão é para o corpo: alimento fundamental. E viver nos tempos atuais sem sonhos para colecionar é um deserto de mágica e brilho, uma árida torrente de razões arrastando a graça para o lodo dos embates partidários.

Afinal, por que não sorver da paixão e fascínio da Copa, da tempestade de ocitocina que é ver um golaço, um drible ou a jogada genial de um craque admirado? Por que não se permitir a alegria, reunir-se com as pessoas, rever amigos e render-se à emoção pura do evento?