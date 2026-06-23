Conhecimento do RS passa pelo fortalecimento do agro

Por Domingos Velho Lopes, presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul)

O Rio Grande do Sul atravessa um dos períodos mais difíceis de sua história recente. A sucessão de estiagens severas e a devastadora enchente de 2024 expuseram não apenas a vulnerabilidade climática do Estado, mas a necessidade urgente de uma agenda de reconstrução econômica, que passa, inevitavelmente, pelo fortalecimento da agropecuária.

Os ciclos de crescimento do Rio Grande do Sul sempre estiveram conectados ao desempenho do campo. Quando a agropecuária cresce, sobem também a renda no Interior, a atividade industrial, o comércio, os serviços e a arrecadação pública. Em um Estado onde dezenas de municípios dependem diretamente da produção rural, fortalecer o agro não significa beneficiar apenas um setor – é impulsionar toda a economia gaúcha.

A recuperação exige enfrentar o verdadeiro desafio estrutural: ampliar produtividade, competitividade e resiliência climática. A irrigação precisa ser tratada como prioridade estratégica. Expandir reservatórios e modernizar a infraestrutura hídrica não é pauta exclusiva do campo – é investimento em estabilidade econômica e segurança produtiva. O mesmo vale para a construção da fertilidade dos solos: plantio direto, rotação de culturas e práticas conservacionistas ampliam a capacidade produtiva e fortalecem a resiliência diante dos eventos extremos que tendem a ser cada vez mais frequentes.

A irrigação precisa ser tratada como prioridade estratégica

Além da produção primária, o Estado possui enorme potencial na bioeconomia. A expansão do biodiesel e do etanol de cereais representa oportunidade concreta de agregar valor à produção, atrair investimentos e gerar empregos qualificados. Mais do que alimentos, o agro gaúcho pode ser protagonista também na produção de energia renovável e na construção de uma economia de baixo carbono.

O Rio Grande do Sul não retomará um ciclo consistente de crescimento sem uma agropecuária forte e preparada para os desafios climáticos das próximas décadas. Destravar a economia do Estado passa, necessariamente, por destravar o potencial da sua agropecuária.