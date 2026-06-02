Como estar perto dos filhos mesmo quando você precisa estar longe fisicamente?

Por Valesca Karsten, educadora, cofundadora e diretora da Escola de Educação Infantil Caracol. Idealizadora e host do podcast PodeMãe

Outro dia, conversando com uma mãe, ela me disse: “Eu faço tudo pelos meus filhos. Trabalho, estou sempre correndo, organizo a casa, a rede de apoio, a escola, resolvo praticamente tudo. Mas, quando bato a porta e preciso me ausentar, me sinto culpada.”

Essa frase ficou comigo.

Talvez essa seja uma das maiores dores das mães de hoje: estar em muitos lugares ao mesmo tempo e, ainda assim, sentir que falta em algum.

Vivemos um tempo em que, felizmente, conquistamos mais espaço, voz e autonomia. Mas continuamos sendo, na maioria das vezes, as que lembram das vacinas, das refeições, do casaco e das reuniões da escola.

Nós, mães, carregamos uma mochila invisível, com um grande chaveiro pendurado: a culpa.

Culpa por trabalhar ou por não trabalhar. Culpa por não sermos onipresentes. Culpa por não conseguirmos dar conta de tudo.

Existe uma cobrança para que nos tornemos mães, mas um abandono quando nos tornamos mães. Quem é mãe sabe e sente.

Mas o que é ser uma mãe possível?

Penso que é quando a criança tem a mãe dentro do seu pensamento, quando sabe que pode contar com ela. Quando, mesmo ausente fisicamente, ela se faz presente através da forma como organiza sua ausência.

Não existe receita. Vai do jeito de cada mãe e de cada filho

Os filhos não precisam de mães perfeitas. Precisam de adultos emocionalmente disponíveis, que ofereçam atenção, cuidado e carinho.

Mas como uma mãe pode estar presente, mesmo quando está longe?

Em tempos hiperconectados, podemos usar a tecnologia a nosso favor. Ligar e cantar uma música antes de o filho dormir. Enviar um áudio no meio do dia. Fazer uma pequena videochamada. Mostrar algo que viu e lembrou da sua criança. Contar uma história.

Não existe receita. Vai do jeito de cada mãe e de cada filho.

Na minha trajetória como educadora, há mais de três décadas trabalhando perto das crianças e de suas mães, aprendo todos os dias que crescer leva tempo. Precisa de paciência, continuidade, intimidade e vínculo.

Uma criança que se sente vista, escutada e considerada consegue lidar melhor com as ausências.

Talvez precisemos reaprender algo simples e profundamente humano: estar inteiras em alguns momentos. Olhar para os filhos, escutar, estar com eles genuinamente.

Dia desses, conversando com meu filho mais velho, que já é adulto, ouvi muito mais do que falei. Alguns dias depois, ele me mandou uma mensagem: “Mãe, adorei nosso papo, me fez muito bem.”

Porque, no fim, os filhos não guardarão na memória todas as agendas organizadas, os lanches impecáveis ou as respostas perfeitas. Mas guardarão a sensação de terem sido olhados, amados, escutados e aceitos como são.