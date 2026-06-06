Champagnat: o jeito marista de educar

Por Maurício Coloniezzi Erthal, diretor-geral do Colégio Marista Rosário

Neste dia 6 de junho, o coração marista se ilumina de um modo especial. É o dia em que celebramos São Marcelino Champagnat, presença viva que segue inspirando cada gesto, cada sala de aula, cada olhar de cuidado em nossa comunidade.

Champagnat foi um homem simples, mas de imensa fé. Um educador apaixonado e que acreditava profundamente que, quando colocamos nossa confiança em Deus, nada é impossível. Sua vida foi marcada por uma inquietação amorosa: não conseguia permanecer indiferente diante de uma criança ou de um jovem sem oportunidade. Seu coração ardia pelo desejo de que todos pudessem conhecer o amor de Jesus e encontrar sentido para a vida. E é essa chama que ainda nos move!

Aqui, em nosso ambiente escolar, quando acolhemos cada estudante pelo nome, quando estendemos a mão a quem precisa, quando educamos com presença, firmeza e ternura, estamos dando continuidade ao sonho de Champagnat. Um sonho que nasceu da sensibilidade diante das necessidades reais das pessoas e que se transformou em missão: educar, evangelizar e cuidar, especialmente dos mais necessitados.

Nossa escola é muito mais do que um espaço de aprendizagem

Celebrar Champagnat é, antes de tudo, recordar que nossa escola é muito mais do que um espaço de aprendizagem. É um lugar de vida partilhada, de construção de sentido e de desenvolvimento integral. É um ambiente onde valores como simplicidade, solidariedade, espírito de família e presença significativa se tornam realidade no cotidiano.

Ele nos ensinou que educar é um ato de amor. E amar, no jeito marista, é estar próximo. É escutar, acreditar no outro, mesmo quando ele ainda não acredita em si. É enxergar potencial onde muitos veem limites.

Neste tempo, marcado por tantos desafios, a vida de Champagnat nos convida a renovar a esperança. Ele viveu em um contexto difícil, enfrentou limites e incertezas e, ainda assim, seguiu adiante, guiado pela fé, pela coragem e por um profundo sentido de missão.

Que, neste Dia de São Marcelino Champagnat, possamos renovar o compromisso de sermos uma comunidade que educa pelo coração, que cuida, que acolhe e que transforma.