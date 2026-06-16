Arte como conexão

Por Antônio Brocker Junqueira, diretor criativo e fundador da A27

Nesta imensidão digital, em que diferenciar o que é verdade do que é ruído se tornou quase uma tarefa para especialistas, um desafio atravessa gestores, marcas e equipes de marketing: como gerar atenção sem virar apenas mais uma interrupção? Como se diferenciar em um mercado onde todos disputam o mesmo olhar, o mesmo clique, o mesmo segundo?

Talvez a resposta esteja em algo que nunca deixou de existir, mas que muitas marcas ainda tratam como acessório: a arte. Seja pela música, pintura, teatro, dança, show, exposição ou por uma experiência imersiva, a arte cria um tipo de encontro que a lógica do conteúdo nem sempre alcança. Ela não apenas comunica. Ela envolve. Cria presença. Dá corpo a uma ideia.

Uma postagem pode informar. Um vídeo pode emocionar. Mas a arte tem outra força. Pode ser tocada, ouvida, vista, sentida e lembrada. Ocupa o espaço e, muitas vezes, permanece na memória sem pedir licença.

Ela não apenas comunica. Ela envolve. Cria presença

Quando uma marca se aproxima da arte com verdade, deixa de falar apenas de produto, serviço ou posicionamento. Passa a construir mundo. E marcas que constroem mundo não dependem só de frequência. Criam repertório, pertencimento e conexão.

Isso não significa patrocinar qualquer espetáculo, associar-se a qualquer artista ou transformar a arte em mais uma ferramenta de mídia. O desafio é entender qual território cultural faz sentido para aquela marca e como entrar nesse universo sem oportunismo, com contribuição real.

Porque a arte não existe para salvar marcas vazias. Ela amplifica marcas que têm algo a dizer. Em um tempo em que quase tudo parece replicável, talvez a arte seja um dos poucos caminhos capazes de devolver presença, sensibilidade e verdade às marcas.