A Seleção Brasileira e a arte de acreditar juntos

Por Eduardo Araújo Rocha Ximenes, subprocurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol

Duas semanas atrás vimos crianças chorarem de alegria com o nome de Neymar na convocação. Depois, adultos brigavam na TV por um jogador "injustamente" preterido. Assim foi e assim será.

Às vésperas da Copa, milhões de brasileiros voltam sua atenção a um único esporte e compartilham sentimentos em torno de uma só instituição: a Seleção Brasileira de futebol.

Benedict Anderson ajuda a explicar, em Comunidades Imaginadas: uma nação existe porque milhões de pessoas, embora jamais se conheçam, conseguem imaginar-se parte de um mesmo "nós".

Yuval Harari, em Sapiens, amplia a chave: moedas e instituições também são crenças que só produzem efeitos reais porque muitos acreditam ao mesmo tempo. É dessa capacidade que nasce uma das vantagens decisivas do Homo sapiens: cooperar em larga escala com desconhecidos.

A moeda e a nação são exemplos. E, derivada desta última, por que não a Seleção Brasileira de futebol?

Talvez a força dessas imaginações coletivas resida nas necessidades humana

Milhões de brasileiros compartilham a memória de Garrincha driblando o destino, de Pelé erguendo a Jules Rimet, da "pátria de chuteiras" de Nelson Rodrigues. E também os traumas – o Maracanazo, o 7 a 1 – e a expectativa teimosa de uma nova taça.

Talvez a força dessas imaginações coletivas resida nas necessidades humanas. A moeda transforma a desconfiança em circulação, e a nação converte a solidão em pertencimento.

À Seleção Brasileira cabe um propósito mais sutil: transformar o país em camisa. Converter uma nação vasta e desigual em 11 corpos correndo sobre a grama. O Brasil deixa de ser território, estatística e política e se torna bola, hino, silêncio e grito.

Serão 39 dias de Copa – contagem com a fé de um torcedor –, em que milhões serão convidados a compartilhar a mesma narrativa: vibrar pela mesma camisa, esperar pelo mesmo gol.