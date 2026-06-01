A resposta ao clima está no solo

Por Silmo de Ávila, diretor da Agross do Brasil

As mudanças climáticas estão redesenhando a lógica da produção agrícola. No Sul do Brasil, eventos extremos deixaram de ser pontuais e passaram a fazer parte do planejamento do produtor. No Rio Grande do Sul, as perdas acumuladas com estiagens entre 2020 e 2024 já ultrapassam R$ 100 bilhões, segundo entidades do setor, evidenciando a dimensão do problema.

Por décadas, a atenção esteve voltada principalmente para sementes, fertilidade e máquinas. Tudo isso segue sendo importante, mas já não é suficiente diante de um ambiente climático mais instável. Há um fator decisivo que muitas vezes passa despercebido: o solo.

É no solo que os impactos dos eventos climáticos extremos se manifestam primeiro. Quando há compactação, por exemplo, a água da chuva encontra dificuldade para infiltrar, aumentando escorrimento superficial, erosão e perdas. Em períodos secos, essa mesma área tende a armazenar menos umidade, reduzindo a capacidade de resistência das culturas.

É onde os impactos dos eventos climáticos extremos se manifestam primeiro

Esse cenário tem impulsionado uma nova frente de inovação no agro brasileiro, com o desenvolvimento de tecnologias voltadas à melhoria da estrutura do solo, ao aumento da infiltração de água e à preservação dos sistemas produtivos, como o plantio direto. São soluções criadas a partir da realidade do campo, que buscam equilibrar produtividade e conservação, com ganhos consistentes mesmo em anos adversos.

Falar em adaptação climática no agro passa, necessariamente, por uma gestão mais eficiente do solo. Solos bem estruturados favorecem o aprofundamento das raízes, aumentam a retenção de água, melhoram o aproveitamento de nutrientes e reduzem riscos produtivos.