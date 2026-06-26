A diversidade nos estádios

Por Leonardo Ferreira Mello Vaz, advogado e vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero do Conselho Federal da OAB

Em tempos de Copa do Mundo, um dos torneios esportivos mais assistidos e festejados entre as nações, surge também um importante questionamento: por que pouco ou praticamente nada se fala sobre a LGBTfobia nos estádios e no próprio futebol?

Seguramente, o silêncio da organização da Copa em relação às diversas formas de preconceito, sobretudo à homofobia, representa a perda de uma grande oportunidade de promover uma ampla campanha de conscientização sobre a necessidade de respeito e proteção às pessoas LGBTQIAPN+.

Além disso, há o fato de a FIFA autorizar a participação de países onde a homossexualidade é punida com rigor, ou até com pena de morte. É incompreensível esse antagonismo, quando um torneio dessa magnitude também tem por objetivo promover a integração entre as pessoas e os países.

É inadmissível que o torneio esportivo mais popular do planeta valide esse silêncio

Estamos no mês do Orgulho LGBTQIAPN+, sendo o dia 28 de junho o ápice das celebrações da diversidade e da conscientização sobre o combate ao preconceito. Portanto, é inadmissível aceitarmos que o torneio esportivo mais popular do planeta valide esse silêncio, como se gays, lésbicas, pessoas transexuais e pessoas intersexo fossem proibidos de comemorar e praticar o futebol.