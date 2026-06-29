A América do Sul e a rejeição aos incumbentes

Por Gustavo Bohrer Paim, doutor em direito (UFRGS) e pós-doutor em ciência jurídico-política (Universidade de Lisboa)

A América do Sul vive uma clara onda de rejeição a seus governantes, como evidenciam os resultados das urnas nos últimos anos. Embora toda regra tenha exceção, é inegável que o eleitorado tem ido votar decidido a desalojar as forças que comandam seus países.

Ficam de fora dessa análise cenários peculiares como o da Venezuela – uma autocracia que impede a alternância real de poder – e o do Peru – cuja instabilidade o levará a empossar Keiko Fujimori como a décima liderança em 10 anos. Ainda assim, os peruanos também buscaram mudança: saíram da esquerda com Pedro Castillo para a direita.

Nos demais países, a insatisfação se manifesta de forma ainda mais nítida. Na Argentina, o pêndulo ideológico não para: os eleitores escolheram o direitista Mauricio Macri em 2015, mudaram em 2019 ao eleger o esquerdista Alberto Fernández e, em 2023, puniram o incumbente ao consagrar Milei. O Uruguai seguiu roteiro semelhante. Após anos sob a Frente Ampla, o país migrou para a direita com Lacalle Pou em 2019, e voltou a conduzir a esquerda ao poder em 2024, com Yamandú Orsi.

O panorama geral revela uma democracia fortalecida pela alternância de poder

O Chile seguiu a mesma dinâmica. A gestão de direita de Sebastián Piñera foi sucedida, em 2021, pelo esquerdista Boric. Um ciclo depois, em 2025, o eleitorado deu nova guinada, elegendo José Kast, representante da direita derrotado no pleito anterior. Cenário análogo ocorreu na Colômbia: após o mandato de Iván Duque, o país mudou de rumo com o esquerdista Gustavo Petro; contudo, em disputa acirrada, o poder retornará à direita com a vitória de Abelardo de la Espriella. Um fator que impulsiona essa rotatividade em terras chilenas, uruguaias e colombianas é a proibição da reeleição consecutiva.

O Brasil não foge à regra, vide os últimos três prélios. Em 2014, Dilma Rousseff garantiu a permanência da esquerda, mas o país mudou radicalmente de direção com Bolsonaro em 2018, revertendo novamente em 2022 com Lula.