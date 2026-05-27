Um lugar perigoso

Por Gabriela Ferreira, consultora em inovação e professora da PUCRS

Se você não leu O Nome da Rosa, eu recomendo fortemente. Para quem prefere vídeo, o filme também é sensacional. O que, num primeiro momento, pode parecer um romance policial da Idade Média discute temas muito contemporâneos: o controle da informação, a disputa pela verdade, o medo da liberdade intelectual, a censura, o fanatismo e o papel do conhecimento na transformação da sociedade.

Naquele tempo o conhecimento era superescasso e de acesso limitado. Hoje vivemos na Sociedade da Informação, mas, ainda assim, muitas vezes carentes de conhecimento. A informação superficial, e às vezes inútil, cria uma cortina de fumaça. Se é consequência da abundância ou intenção programada, talvez nem o tempo dirá. Nunca tivemos tanto acesso à informação, e nunca foi tão difícil distinguir conhecimento de opinião e fatos de notícias falsas, mas, antes e agora, o poder do conhecimento é o mesmo.

A ciência é uma vela no escuro CARL SAGAN

Dois episódios recentes me fizeram pensar sobre isso: o ex-CEO da Google foi vaiado na Universidade do Arizona quando falava para cerca de 10 mil graduandos, e uma executiva do mercado imobiliário teve a mesma reação de uma plateia de recém-formados da Universidade da Flórida Central. Ambos falavam de inteligência artificial e, à primeira vista, poderíamos pensar que é reflexo do medo das pessoas de perder espaço no mercado de trabalho; mas arrisco dizer que revela a tensão entre conhecimento, poder e, claro, futuro. A universidade é um dos últimos lugares onde alguém ainda pode descobrir que está errado, sustentar uma dúvida por meses ou anos e mudar de opinião sem ser punido pelo algoritmo.