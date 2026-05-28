Terras raras: o desafio estratégico do Brasil

Por Eric Fernando Boeck Daza, especialista em energia limpa, transição energética e mudanças climáticas

O Brasil extraiu 20 toneladas de óxidos de terras raras em 2024. A China extraiu 270 mil. Apesar de possuir a segunda maior reserva mundial, com 21 milhões de toneladas, o país responde por menos de 0,1% da oferta global. A disputa atual não é mais sobre quem possui o minério, mas sobre quem controla processamento, tecnologia e valor agregado.

A vantagem chinesa nunca foi apenas geológica. Desde 2010, Pequim construiu liderança em separação, refino, metalurgia e produção de ímãs. Segundo a Agência Internacional de Energia, a concentração do refino global subiu de 82% em 2020 para 86% em 2024, e a China deve manter cerca de 80% desse mercado em 2035.

Os Estados Unidos reagiram transformando política mineral em política industrial. O governo americano tornou-se acionista da MP Materials, garantiu preço mínimo para minerais estratégicos e ampliou financiamentos bilionários ao setor. Também lançou o Project Vault e criou o Forge, fórum geoestratégico voltado aos minerais críticos. A China respondeu ampliando sua articulação internacional no tema.

O Brasil tenta avançar com a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, que cria fundo garantidor, incentivos fiscais e governança para o setor.

Sem regras claras, corre o risco de repetir um padrão histórico

O exemplo mais emblemático é a aquisição da Serra Verde, em Goiás, pela USA Rare Earth, por US$ 2,8 bilhões. O acordo inclui financiamento da agência americana DFC e contrato de fornecimento de 15 anos para minerais estratégicos. A única planta comercial no Brasil, mas que agora está sob controle de capital americano.