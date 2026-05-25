Segurança energética em tempos de incerteza

Por Rafael Salamoni, diretor da Biometano Sul

O conflito no Oriente Médio reacende um alerta que o mundo já conhece bem: a fragilidade das cadeias globais de energia. Em um cenário em que rotas estratégicas, como o Estreito de Ormuz, concentram uma parcela relevante do fluxo mundial de petróleo e gás, qualquer instabilidade geopolítica rapidamente se traduz em volatilidade de preços, risco de desabastecimento e pressão inflacionária.

A experiência recente mostra que choques externos têm efeito direto sobre a economia nacional. A disputa global por gás natural liquefeito (GNL), intensificada após a guerra na Ucrânia, elevou custos e impactou setores produtivos. Um novo ciclo de instabilidade pode repetir esse movimento.

O Brasil já se consolidou como referência mundial no uso de fontes renováveis: elas respondem por cerca de 49% da matriz energética nacional, frente a aproximadamente 14% na média global. O mercado de energia limpa segue recebendo investimentos robustos em novas plantas e parcerias estratégicas no país, mas ainda há espaço para avançar.

Entre as opções disponíveis, o biometano desponta como uma solução madura e viável. Obtido a partir do refino do biogás gerado por resíduos urbanos e agroindustriais, esse combustível renovável surge como substituto direto do gás natural fóssil – majoritariamente importado – e do diesel, com aplicação imediata em frotas pesadas e indústrias de grande porte.

Investir em fontes locais e renováveis é uma decisão estratégica

O biometano desponta como uma alternativa concreta a ser incorporada às agendas dos gestores municipais. Além de reduzir emissões, pode diminuir custos no transporte coletivo, na logística de resíduos e em operações industriais. Ao transformar passivos ambientais em ativos econômicos, fortalece o protagonismo das cidades e amplia a autonomia energética do país.