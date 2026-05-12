Quanto vale a vida?

Por Diza Gonzaga, diretora institucional do Detran/RS e presidente da Fundação Thiago Gonzaga

Em 13 de maio, a Fundação Thiago Gonzaga completa 30 anos de atuação pela segurança no trânsito, de luta transformada em política pública, de memória transformada em mobilização social. No setor público, sigo com o compromisso de não permitir que a morte no trânsito seja tratada como fatalidade.

Régis, meu parceiro, escreveu no livro Thiago Gonzaga – Histórias de uma Vida Urgente: "Não aceito, e não posso aceitar a ideia de fatalidade através da qual a sociedade brasileira se isenta, covarde e mediocremente, da carnificina em que se transformou o trânsito em nosso país". Essa afirmação segue atual.

No Brasil são mais de 35 mil mortes no trânsito por ano, sem contar os feridos. É uma epidemia silenciosa que destrói famílias, e o mais grave é que parece que são números frios. Perto de mais uma eleição, assistimos a mudanças que vão arrefecer os sinistros de trânsito, sob o argumento de "baratear" a CNH. Contrária aos estudos técnicos, a "CNH do Brasil" tem sido anunciada e aplaudida sem reflexão crítica. Políticas públicas responsáveis não se sustentam em aplausos fáceis, sustentam-se em evidências, responsabilidade e visão estratégica.

A "CNH do Brasil" tem sido anunciada e aplaudida sem reflexão crítica

É legítimo discutir o custo de acesso à habilitação, o que é irresponsável é fazê-lo sacrificando etapas fundamentais na formação, reduzindo aulas práticas e eliminando o ensino teórico. E mais, medidas como dispensar o exame toxicológico na primeira habilitação, sob a justificativa de que o sistema não está pronto, expõem a fragilidade na gestão. Quando se trata de trânsito, improviso significa vidas perdidas. O comportamento no trânsito tem que ser aprendido e aprimorado. Ainda assim, seguimos pelo caminho mais fácil, flexibilizando regras e aliviando exigências. O resultado é conhecido, triste e doloroso. Quanto vale uma vida?