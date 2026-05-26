Quando a comunidade se reconhece no museu

Por Karina Muniz Viana, museóloga e diretora do Memorial da Evolução Agrícola (MEA)

Museus são, tradicionalmente, associados à preservação da memória. E essa continua sendo uma de suas funções mais importantes e ganhou maior repertório com as inúmeras formas de comunicar suas narrativas. Diante das transformações sociais, culturais e da comunicação digital, acredito que os museus precisam se reconfigurar como espaços de convivência, diálogo e pertencimento.

Um museu não pode ser apenas um lugar de contemplação, ele precisa ser atraente e acolhedor, de modo a conectar pessoas e promover diálogo e troca de experiências.

Quando falamos em memória na contemporaneidade, falamos também das narrativas do presente. Das histórias que seguem em movimento e das identidades que se transformam ao longo do tempo. Por isso, os museus precisam ampliar sua capacidade de escuta, reconhecer diferentes saberes e acolher múltiplas formas de participação.

Em regiões brasileiras como o do Memorial da Evolução Agrícola (MEA), no Noroeste do Rio Grande do Sul, essa missão se torna presente quando as pessoas se reconhecem nele: não apenas como visitantes, mas como sujeitos ativos na construção das ações, das exposições e das narrativas apresentadas. No MEA, temos buscado fortalecer essa relação por meio de atividades educativas, oficinas, rodas de conversa, exposições itinerantes e ações culturais que aproximam diferentes públicos e gerações.

Devem ser capazes de equilibrar preservação, inovação e participação social

Ao mesmo tempo, é importante compreender que inclusão e acessibilidade vão muito além da estrutura física. Elas envolvem linguagem, representatividade, acolhimento e acesso simbólico à cultura. Muitas pessoas ainda não se sentem à vontade a ocupar espaços museais, e esse talvez seja um dos grandes desafios das instituições culturais hoje.